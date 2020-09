VáclavART: Sochy na Příkopech

Osmnáct soch a více než dvě desítky obrazů oživí na konci léta ulici Na Příkopě a přilehlé paláce. Dvanáct mladých umělců předvede v rámci čtvrtého ročníku výstavy VáclavART více než čtyři desítky děl. Výstava odstartuje vernisáží 8. září. „Přinášíme další ročník galerie pod širým nebem. V Praze je to ojedinělý projekt zaměřený na mladé, začínající umělce a já jsem nesmírně ráda, že díky němu každý podzim centrum města ožije.

Moderní umění do měst patří a pro mladé umělce není lepší příležitost než možnost oslovit každého, kdo se v našem krásném centru zrovna nachází, říká Monika Vlková ze Sdružení Nového Města pražského, které výstavu za podpory MČ Prahy 1 organizuje. V projektu VáclavART budou tento rok představena díla absolventů a studentů z ateliérů sochařství Lukáše Rittsteina, Vojtěcha Míči a Jaroslava Róny a ateliéru malířství z pražské Akademie výtvarných umění. „Příběh, vize, myšlenka, která získává fyzický rozměr je podle mě zázrak. Výrazové prostředky se vyvíjejí. Nové technologie, konceptuální umění aj. sochařství obohacují. Socha je ale pořád nezastupitelná, protože člověku nemůže zmizet vášeň pro hmotu. Václavské náměstí a jeho okolí je jakási „aréna reality“ a rychle ukáže jaká věc je schopna se prosadit, žít sama o sobě bez vysvětlivek a obohatit prostředí. Tato nesmírně důležitá zkušenost je pro mladé sochaře zároveň výjimečnou příležitostí představit se široké veřejnosti.“ dodává Lukáš Rittstein, vedoucí sochařského ateliéru Socha I. Akademie výtvarného umění v Praze a současně patron výstavy. Hlavní část výstavy si bude možné prohlédnout v ulici Na Příkopě, v části pěší zóny od Václavského náměstí směrem k ulici Panská a v prostoru Jungmannova náměstí. Některé sochy budou instalované v pasáži Paláce Koruna, v módním domě VAN GRAAF či v Paláci The Forum. Obrazy, které jsou letošní novinkou VáclavARTu, budou instalované v nákupní galerii Myslbek a v pasáži Paláce Koruna. „VáclavART je doslova výstava výstav soch, objektů, maleb a instalací nezávislých umělců. Čtvrtá po sobě jdoucí samostatná výstava VáclavART se snaží prozkoumat aspekty labyrintního spojení náhod, nesrovnalostí a vztahů v rozsáhlém projevu současného umění mladých umělců. Tato výstava je organická a intuitivně živelná. Usiluje o rozšíření této nezávislosti vizí, prostřednictvím individuálních sémiotik, figurací, niterností i vnější vizuality. Ačkoli neexistuje žádné zjevné pojítko mezi pracemi, jsou představitelé největší konverzací mezi sběrateli, umělci, kurátory a institucionálními zástupci.“ říká o letošním ročníku výstavy její kurátor M. Č. Šembera Výstava odstartuje vernisáží 8. září a potrvá až do 5. října 2020.