FILMharmonie: Western

Téma Western je v repertoáru Filmové filharmonie nejdéle. V koncertní sezóně 2019/2020 jej Filmharmonie představí ve velkém symfonickém obsazení v pražském Rudolfinu, posluchači se mohou těšit na ty nejlepší melodie Divokého západu a přenést se tak do prostředí indiánů, kovbojů i zlatokopů.

PROGRAM KONCERTU:

John Williams - Malí kovbojové / The Cowboys

Alan Silvestri - Rychlejší než smrt / The Quick and the Dead

James Newton Howard - Wyatt Earp

Dimitri Tiomkin - V pravé poledne / High Noon

Martin Böttcher - Vinnetou / Winnetou

Bruce Broughton - Silverado

- přestávka -

Elmer Bernstein - Sedm statečných / Magnificent Seven

Ennio Morricone - Tenkrát na Západě / Once Upon a Time in the West

Trevor Jones - Poslední Mohykán - The Last of the Mohicans

Ennio Morricone - Pro hrst dolarů / A Fistful of Dollars

Ennio Morricone - Pro pár dolarů navíc / For a Few Dollars More

Dimitri Tiomkin - Alamo / The Alamo

Ennio Morricone - Hodný, zlý a ošklivý / The Good, the Bad and the Ugly

Změna programu vyhrazena.