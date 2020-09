Riot Over River 5

Pátý ročník antifašistického nejen hudebního festivalu s minimálním vstupným. Přes třicet kapel na venkovní a vnitřní scéně, DJs, poezie, přednášky, kousek od řeky.

▶ Infekcia - legendary crust punk Polsko ▶ Eye for an eye - 90' hardcore punk Polsko ▶ Six-Score - swedish style grindcore Rakousko ▶ Deluminator - hardcore Německo ▶ Victims Of Classwar - black metal/crust Německo ▶ Non President - crust punk Polsko ▶ Rabies - legendary powerviolence ▶ Thalidomide - hardcore punk ▶ Stolen Lives - thrash metal/hardcore ▶ Empty Hall of Fame - hardcore punk ▶ Finalizer - hardcore Německo ▶ Crossczech - oi/ punk ▶ Antigen - crust punk ▶ BOB - thrash metal/hardcore ▶ Kronstadt - black metal/hardcore ▶ Aculeos - oi/ punk ▶ Bambulkyne dobrodružstvá - grind'n'roll ▶ Nicota - emo hardcore ▶ Die Puppen Augen - hardcore punk ▶ MIKExWAZOWSKI - powerviolence ▶ Rozruch - oi/hardcore punk ▶ Conquestio - crust hardcore ▶ Nondescript - hardcore ▶ Honorace - hardcore punk ▶ Reggae proti rasismu od 19:00 ve sklepě