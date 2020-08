Olga Karlíková / Naslouchání

Jméno Olgy Karlíkové (1923–2004) bývá spojováno především s jejími “ptačími zpěvy”, jimiž originálním způsobem obohatila umění druhé poloviny 20. století o vizuální záznamy zvuků přírody. Její přístup byl ve své době ojedinělý: nejednalo se o konceptuální záměr, ale o pokorné naslouchání přírodě, které se stalo základním principem celé její mnohostranné tvorby.

Retrospektiva v Museu Kampa člení dílo Olgy Karlíkové do tematických celků Země / Voda / Prostor / Zpěvy, které od 60. let průběžně systematicky zkoumala. Na výstavě jsou představeny malby a kresby jak ze sbírek českých galerií a muzeí, tak především z pozůstalosti autorky. První komplexní přehlídku jejího díla z období 1948–2004, včetně pozoruhodné infomelní etapy, doplňují i ukázky ilustrátorské práce a také návrhy a realizace textilu, kterému se více než dvacet let profesně věnovala v Ústavu oděvní a bytové kultury. Výstavu umělkyně, která byla jako jedna z prvních signatářek Charty 77 nucena většinu života tvořit v ústraní, doprovází obsáhlá monografická publikace, kterou vydává Sophistica Gallery, Praha.