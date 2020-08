Omer Klein Trio

Klavírista, kapelník a skladatel Omer Klein je považován za jednoho z nejlepších muzikantů, které dal světu Izrael v posledních dvou dekádách. Jeho originální kompoziční i interpretační mistrovství je podle New York Times vzrušující hudbou bez hranic. Žurnalisté píší v souvislosti s Kleinem zcela po právu také o světové hvězdě nebo o muži, který díky své rychlosti, charakteristickému stylu, kultivovanosti a kreativitě patří do nepočetného společenství skutečných mistrů klavíru.

Omer Klein vyrůstal v Izraeli, ale krátce po dvacítce odešel do USA, kde se záhy stal respektovaným členem bostonské i newyorské jazzové komunity. Studoval u nositele Grammy Danila Pereze, hrál v klubu Blue Note, Carnegie Hall i Lincolnově centru. Spolupracoval mimo jiné s Johnem Zornem, Markem Feldmanem, Avishaiem Cohenem nebo Donny McCaslinem. Velkým průnikem do širšího povědomí bylo jeho album Fearless Friday z roku 2015. V současnosti vystupuje sólově nebo s Omer Klein Triem, které spolu s ním tvoří kontrabasista Haggai Cohen Milo a bubeník Amir Bresler. Natočil celkem osm alb, jimž se vždy dostalo vřelého přijetí u kritiky i posluchačů, z čehož zatím to poslední, Radio Mediteran, vyšlo v březnu 2019. V současné době žije v Německu a patří do elitního společenství Steinway Artists.