Ondřej Fencl – vzpomínka na Marsyas

Milí přátelé, mrzí nás to, ale Oskar Petr bohužel ze zdravotních důvodů nebude moct 20.9. vystoupit v Malostranské Besedě. Člověk míní a časy (operací se) mění, zvlášť po té korona-šlamastyce.

Nicméně, nezoufejte, máme náhradní variantu, myslíme, že silnou. Už jsme ji v červenci vyzkoušeli u Vaška Koubka v Chotěmicích a ač byl před koncertem leckdo skeptický, po koncertě zavládlo nadšení jak v kapele, tak hlavně v publiku.

Břímě, Dětský šaty, Zmrzlináře, Dům z obilí a další klasiky uslyšíte v Malostranské Besedě i tak, mnohdy v nezměněné podobě od běžných koncertů Oskar Petr bandu. Vy kdo na nás chodíváte pravidelně víte, že polovinu repertoáru zpívám i za normálních okolností já, Ondřej Fencl - a sice kalandrovky. Nu a vloni když měl Oskar angínu a rozsah asi oktávu, dal jsem za něj na dvou koncertech i Zmrzlináře a Dívku z plakátu. A lidi to vzali. Hrnek a Větrem nech se vést zpíváme celá kapela vždycky. Takže my to prostě uhrajeme bez Oskara - vynecháme jeho čtyři písničky ze sólových alb, ale veškeré perly Marsyas, co běžně máme v playlistu, zazní. Kapela přijede v silné sestavě, Ondřej Fencl - klávesy, akustická kytara zpěv, Jakub Červinka elektrické kytary a vokály, Matěj Belko (Kollerband, Dusilenka, Kumšt, Vláďa Mišík...) na basu a vokály a Kuba Nývlt na bicí. Největší marsyasí pecky z éry první desky zaberou zhruba 60 minut, zbytek doplní několik mých písní, které i na koncertech Oskar bandu běžně hrávám.

Tož tak. Věříme, že náhradní variantu nepohrdnete. My se těšíme na druhý společný post-korona koncert, kapela je skvělá a já, Ondřej, slibuju, že do toho dám naprosté maximum. Máme rádi výzvy a takhle je jako hrom. Oskar o tom ví, drží palce, zdraví Vás, vzkazuje, ať koukáte dorazit a podpořit muzikanty, kteří letos přišli o spoustu chleba... a držte mu palce, ať je brzy fit.

Ondřej Fencl, kapelník