Výstavou Ultrasupernatural s umělci a kurátory

Výstava ULTRASUPERNATURAL je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu umělecké dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, kteří spojili své osudy s domorodým papuánským kmenem Yali Mek. Od roku 1997 uskutečnili celkem 11 výprav do vzdálených oblastí Západní Papuy a Papuy Nové Guineje, kde zkoumali místní domorodé kmeny a jejich kulturu. Jejich cílem ale nebyl etnologický výzkum, nýbrž umělecká metafora vyjadřující zázrak setkání dvou mentalit oddělených od sebe příkopem času. Své zkušenosti s poznáváním života domorodých, původně kanibalských kmenů v jejich přirozeném a rychle

mizejícím prostředí umělci průběžně osobitě zpracovali a přenesli do komplexních souborů kreseb, videí, objektů, fotografií i monumentálních soch.

Ve speciální komentované prohlídce s umělci Barborou Šlapetovou a Lukášem Rittsteinem a kurátory Michaelou Šilpochovou, Leošem Válkou a Ottou M. Urbanem na vás kromě umění čeká i řada zajímavých příběhů…