Yellow Games

Přijďte podpořit účastníky největších týmových závodů dvojic do Žlutých lázní.

Kategorie:

Elite: muž/muž, muž/žena

Sport: muž/muž, muž/žena

Začátečníci: muž/muž, muž/žena, žena/žena

Elite

Závodník v této kategorie se věnuje sportu již několik let. Je schopný závodit v pokročilých gymnastických prvcích, stejně tak zvládne pod tlakem vzpírání. Překážky pro něj znamenají výzvu.

Sport

Závodník v této kategorii ovládá základní gymnastiku a vzpírání s určitou vahou.

Pull Ups and Toes to Bar

Thrusters and Overhead Squats 50/35

Clean and Jerks at 70/45

Box Jumps 60/50

Rope Climbs

Double Unders

Začátečníci

Závodník v této kategorii se stále učí provádět větší sety gymnastiky a vzpírání. Umí dobře základní silové cviky. Chce okusit závodní atmosféru. Váha činky 40/25kg