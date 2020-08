Zažít město jinak - Kostel sv. Františka na Chodově

Zažít město jinak poprvé na rozhraní mezi starým Chodovem a Jihoměstskými paneláky. Chceme nabídnout prostor pro zastavení se a nadechnutí se. Příležitost vyjít ze škatulky a poznat souseda. Těšit se můžete na dobrý čaj - něco na zub. Posezení v trávě (vezměte si deku nebo karimatku). Hudbu. Něco bude i pro děti.

A proč to všechno? Tahle akce je na půl cesty mezi chodovským posvícením a poutí. Že nevíte, co to je? 4.9. 1938 byl posvěcen kostel sv. Františka a 4.10. je jeho svátek. Využijme příležitosti a pojďme spolu pobýt.