Zažít město jinak - Veverkova u Vinařské

Přijďte se nadechnout pohodové sousedské atmosféry do Veverkovky. Květinový pop-up shop zazelená cestu před PageFive, kde bude probíhat workshop ilustrace s Tomem Zahrádkou pro děti i jejich rodiče, a rostliny nám okysličí celou ulici. To se bude hodit, když se mozky odkysličí po vydatném street grilování v španělském duchu v Bistro 8. JAKOBY&Friends dodá naší ulici styl díky fashion show, která proběhne před jejich obchodem a šicímu workshopu s návrhářkou Hanou Kubešovou. V Tatto Johny The King si připravili něco netradičního, workshop tetování na ovoce a vyrábění dočasných kérek pro děti.

V Recycle Store se můžete zastavit od městského shonu a užít si celodenní pletení ponožek se seniorkami z Centra Elpida. V stánku Papírny si na workshopu vlastnoručně ušijete sešit nebo vyrobíte přání a připravená bude i razítkovací dílna, slevy a tombola. O hudbu se celý den bude starat SNEAKER BARBER.

