Denis Sulta v Praze

Extrovertní povaha, nevšední směs disca a housu, kterou občas proloží klasikami trancu. Denis Sulta je legenda ve výrobě. V pouhých pětadvaceti letech zvedá tento horkokrevný skotský DJ lidem ruce nad hlavu po celém světě. Na konci roku 2019 byl dokonce prohlášen za nejlepšího britského DJe dle DJ Magu!

Ať už hledáte respektovaného hudebníka, který se drží na předních příčkách RA Top 100 nebo showmana, co do setu zpívá a lije vodku do pusy okolo stojícím partypeople, Denis Sulta je to pravé ořechové.