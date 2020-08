MIMO Space | New Men´s Fashion Show

Fashion show návrhářky Moniky Vaverové z ateliéru MIMO Space, kde 2.10. představí její novou epickou pánskou kolekci #BeTheHero.

Česká progresivní návrhářka Monika Vaverová přináší nejnovější kolekci unikátní pánské módy #BeTheHero, která v chlapech probouzí jejich vnitřní superhrdiny. V kolekci odráží svou lásku k Japonsku, hrdinům a Sci-Fi. Promítá do ní na deset let zkušeností s tvorbou zakázkových kostýmů pro film (Netflix, HBO), umělce (Pyroterra, Aliatrix, Postrpoi) a reklamu (O2 Chytrá síť, herní veletrh GamesCom, hra World of Tanks, festival Let It Roll), kde jsou praktičnost, funkčnost a design hlavními parametry.

MIMO Space je český profesionální oděvní ateliér specializující se na STAGEWEAR, originální kostýmy pro umělce, kteří si zakládají na nezapomenutelné show. Zabývá se i reklamními a promo kostýmy včetně kostýmní supervize. Zaměřuje se také na výrobu a testování prototypů pro zakázkové klientské kolekce. Využívá moderní technologie (3D tisk, laser, LEDizace, virtuální realita) v klasickém procesu výroby a umí si poradit i s netradičními požadavky. Je známý pro vymýšlení nových technologických postupů a experimentování s netradičními materiály.