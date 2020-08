Adrian T. Bell / Cargo Gallery

Adrian T. BELL, legendární zpěvák kapely The Prostitutes rozhoupe již počtvrté Cargo Gallery!

Stane se tak ve středu 9. 9. 2020

Kluk co se narodí v Anglii a stane se členem britského námořnictva neodzpívá své příběhy nikde jinde líp než na lodi a nemusí mít úplně nutně Dover za zadkem. To je jistá věc. A také vzhledem k tomu, že prostě kluci z Anglie to umí zvukově a klubově prostě nejlíp, nabízí se vám opravdu výjimečný koncert. Něco i znamená, že nad jeho posledním albem Navigator bděla Sylvie Massyová o které by vám nejlíp povyprávěl třeba J.Cash, kdyby mohl, nebo kluci z Red Hot Chili Pepers a nebo jiní. Adrian vystoupí sólově na Cargo Gallery již po třetí a my víme, že to bude opět skvělé, protože Navigator prostě nezabloudí. Naopak, provede vás svým světem, svým příběhem.