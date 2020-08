Dětské divadlo

Zahraje Divadlo 100 opic.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Za pěkného počasí se hraje venku, za deště uvnitř.

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se nedělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu – začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království. Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší děti.