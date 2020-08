Annabelle + The-O v Praze

A N N A B E L L E music

Nalepovací tetování na obličeji a žlutá barva, která probouzí pozitivní emoce - to je Annabelle. Po studiu hudby v Londýně, kde pravidelně koncertovala v tamních klubech, se pražská zpěvačka a rapperka vrací do domovského města, aby zde rozjela hudební kariéru. Už podle prvních dvou singlů Dadae, který vydal kanál labelu Blakkwood, a čerstvého Roles (ft. fiedlerski) se máme na co těšit.

The-O

Pražský rapper The-O na sebe poprvé silně upozornil minulý rok svým dlouhohrajícím debutem o hledání štěstných světů Obři a víly. Všechny beaty i texty si sedmnáctiletý hudebník složi sám a jediným pozvaným hostem byla jeho sestra, zpěvačka Vali. Letos na něj navázal stejně povedeným anglicky rappovaným EP Infinity of Mind i dalším singlem Zlatej kupon.

Koncerty Fource Live představí vždy dva domácí interprety, vystoupení budou přístupná veřejnosti (vždy v souladu s aktuálním nařízením a za přísného dodržování hygienických standardů) a zejména z nich vznikne profesionální záznam, který bude brzy poté přístupný nejen těm, kteří nebudou moci přijít do klubu.