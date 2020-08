The Queers v Praze

Z DŮVODU KORONAVIRU PŘESUNUTO NA DUBEN 2021!

Připravili jsme si pro vás jednu specialitku – do Prahy zavítají punk-rockeři The Queers! Ti se dali dohromady už v roce 1981, ale kvůli spoustě změn v sestavě a rozpadům vydali své první album až v roce 1990. Nyní ale zamíří po dlouhých letech do Evropy a chybět nebude ani pražská zastávka.