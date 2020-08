The Other Favourites v Praze

PŘESUNUTO Z DŮVODA KORONAVIRU NA LEDEN 2021!

The Other Favorites je project Carsona McKee a Joshe Turnera. Jejich tvorba je nejvíce ovlivněná folkem, bluegrassem and classic rockem, to v moderním hávu.

Reina del Cid je zpěvačka a leader folkové kapely z Los Angeles. V roce 2011 začala spolupracovat s Toni Lindgren, která se stalk hlavní kytaristkou všecs tří alb Reiny del Cid.