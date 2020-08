Pabst v Praze

Berlínské trio Pabst míří poprvé do ČR! Ačkoliv se do ČR měli podívat už na jaře po boku jejich německých kamarádů ITCHY, díky úřadování koronaviru na premiéru dojde až na podzim – konkrétně 29. října!

A co si pod jejich tvorbou představit? Věřte, že jejich hudba je odpovědí na to, jak by měl rock znít v roce 2021 – trochu indie-rocku, trochu garage, trochu stoner-rocku a spousta energie.