Festival nezávislé kultury a komunitních aktivit vstupuje do prvního ročníku.

Smyslem festivalu je propojit propagaci nezávislé kultury s oživením významného místa v centru města. Mariánské náměstí skýtá díky plánované revitalizaci výjimečnou možnost rozvoje komunitního a sousedského života přímo v centru Prahy. Divadlo X10 se od svého založení věnuje propojení kultury s běžným životem. Současná krizová situace, způsobená koronavirem, je příležitostí začít nově definovat vztah obyvatel k městu, posílit pocit sounáležitosti, položit si otázky, jakým způsobem by město mělo fungovat.

PROGRAM:

PONDĚLÍ 24. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

16:30 Spoq a Mana Dark - koncert

17:30 Zahájení

18:00 Petr Tichý a Michal Hrubý - koncert

18:45 Lucie Faulerová - autorské čtení

19:45 Prof. Neutrino - koncert

Skautský institut:

21:00 Ať žijí duchové - film

Divadlo X10:

19:30 Divadlo X10: Hilda

ÚTERÝ 25. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

13:00 Urban Sound(e)scapes

17:00 Život on Air LIVE - podcast souboru Ufftenživot

18:00 Ágnes Kutas - koncert

19:00 Kolena - koncert

20:00 Fénix - koncert

21:00 M/Á/J a Michaela Bartoňová - koncert a promítání na budovu Městské knihovny

Skautský institut:

19:30 Divadlo X10: Sibiřská výchova - divadlo

STŘEDA 26. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

17:00 Kamila Mottlová: Loveless - divadlo

18:00 Night Note - koncert

19:00 Miloš Vacík a Jaroslav Kořán - koncert

20:00 Milli Janatková - koncert

21:00 Ladbuch - koncert

Divadlo X10:

19:30 Divadlo X10: Zmrzačení - divadlo

Ústředí městské knihovny:

17:00 Francek - film a diskuze

ČTVRTEK 27. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

10:00 Aneta Žabková - autorské čtení a workshop pro děti

10:00 Mariánské náměstí, jak ho neznáte - komentovaná procházka s Jiřím Bartoněm

15:00 Ester Stará a Emil Starý - autorské čtení a workshop pro děti

16:30 Studenti prvního ročníku KALD DAMU: Blok G - site specific zaměřený na práci Josefa Gočára

17:00 Stinka - koncert

18:00 Dorota Barová Trio - koncert

19:30 Michal Záhora: Generace X - tanec

20:00 Beata Hlavenková a Kapela Snů - koncert

Divadlo X10:

19:30 Distheatranz: Nesnesitelně dlouhá objetí - divadlo

PÁTEK 28. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

10:00 Jóga

16:15 Tomáš Braun - koncert

17:00 Divadlo X10: Mastičkář - divadlo

18:00 Barbora Mochowa - koncert

Divadlo X10:

19:00 Petr Nikl a Miroslav Černý - koncert

20:00 Richter Band - koncert + křest CD

21:00 Oldřich Janota, David Dorůžka a Romana Šilhavá - koncert

22:00 Irena & Vojtěch Havlovi - koncert

Ústředí Městské knihovny:

20:00 Menandros & Thaïs - film/Ondřej Cikán autorské čtení

Skautský institut:

15:30 Ufftenživot: Words of apology - divadlo

18:00 A Studio Rubín: Klaunovy názory - divadlo

SOBOTA 29. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

15:30 I-One - koncert

16:30 Josef Pánek - autorské čtení

18:00 Shivanam - koncert

19:30 Divadlo X10: Solidarita: Vyprahlost - divadlo

NEDĚLE 30. 8. 2020

Mariánské náměstí / vstup zdarma

13:00 Svět z papíru - divadlo pro děti

14:30 Pulsar: Ulovená realita. Neřízeni. - taneční performance

16:30 Petr Borkovec - autorské čtení

17:00 Kora et le Mechanix - koncert

18:15 Anatol Svahilec - slam poetry

19:30 MC Louis de Fumės & DJ Dimitri from the Chair - koncert

Skautský Institut:

15:00 Teď nádech a leť: A lidé žijí. Abdul - divadlo

Divadlo X10:

19:30 Nebeský - Trmíková - Prachař: Médeia - divadlo