The Atavists, Acid Row, The Wild Roots v Praze

Podzimní klubová sezóna se pomalu blíží a je jasný, že bude o něco živější než ta jarní. Rock Café opět rozevírá svá křídla na večírku kapel The Atavists, Acid Row a The Wild Roots. O tom, jak nebezpečně bezpečné je do toho znova a naplno šlápnout, přesvědčí fanoušky kytarového rock’n’rollu trojice kapel 20.8.2020 pod křídly Rock Café.

V čele s energickou čtyřkou The Atavists, dnes již známým jménem, dále se stoner-rockovými ďábly Acid Row, kteří se zároveň budou loučit se členem kapely a v poslední řadě s divokými blues rockery The Wild Roots.