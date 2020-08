Street Food Velké Popovice

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte už v sobotu 29.srpna v pivovaru Velké Popovice. Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla a pití. Vybírat budete ze široké nabídky asijských specialit, čerstvých ryb nebo šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy z dalekých zemí.

Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů. A postaráno bude pochopitelně i o pitný režim. Je libo to nejlepší pivo?