Letní kino Yellow Cinema - Pařba ve Vegas

Od režiséra filmu Road Trip přichází do kin nová komedie o loučení se svobodou, které se nepředstavitelným způsobem zvrhne. Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug (Justin Bratha) a jeho tři kamarádi (Bradley Cooper, Ed Helms a Zach Galifianakis) do Las Vegas na nezapomenutelnou party. Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít. Bez sebemenšího zdání co se vlastně stalo a navíc v časové tísni se musí toto trio pokusit zjitsit, krok po kroku, co všechno v noci prováděli a snad se jim podaří najít Douga a včas ho dopravit do Los Angeles, aby stihl svou vlastní svatbu. Čím víc toho ale odhalují, tím víc si uvědomují, do jakých potíží se vlastně dostali. (zdroj: csfd)