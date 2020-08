MAOK na Střeše Lucerny

Na Střechu Lucerny zavítá, a hlavně zahraje a zazpívá Maok. Maok je hudebník, improvizátor, multiinstrumentalista, zpěvák a skladatel. Skrze své mystické skladby otevírá prostor k objevování barevnosti vlastních vnitřních světů a zákoutí své duše. Jeho hudba je skutečná, dotkne se srdce a stane se výzvou k upřímnému poznávání sebe sama teď a tady. Koncert se uskuteční 12. 8. od 19:30 do 21:30 MAOK ke své tvorbě říká: "Hudba je pro mne vyjádřením svobody a lásky. Vyjádřením úžasu z tvořivého okamžiku, kdy vzniká krása, která nás může uchvátit a zavést nás do barevného a neustále se měnícího světa naší Duše, anebo v nás může zastavit jakýkoliv pohyb a my se můžeme rozpustit v jediném bodě, v plnosti prázdna, které je zároveň zornicí našeho oka. Anebo nás může zavést do pulzující extáze planoucího Srdce, anebo nás může provést cestou tance a pohybu, kde splyneme se svým tělem v našich vnitřních rytmech. Anebo si jen tak příjemně pospíme." V ceně vstupenky 650 Kč je, kromě koncertu, welcome drink - sklenička Prosecca :)