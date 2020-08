Genius noci – tak se jmenuje nový singl, který nedávno pokřtil Fanfán Tulipán v Jazz Docku společně s animovaným klipem. Album, které vzniklo na jaře 2019 ve studiu SONO, vyšlo v březnu 2020. Fanfán Tulipán je nadžánrová formace s melodikou Hammond, klavírem, příčnou flétnou, estonskou citerou, hrací skříňkou a energickou rytmikou. Hlavním impulzem Fanfánovy tvorby je hra s obrazotvorností.

Těšte se na hudební dobrodružství a originální symbiózu jazzu, funku, d’n’b i šansonu s estonským kořením i rytmy morseovky – Fanfánova žánrová „promiskuita“ nezná hranic... Kapela v minulosti zvítězila v soutěži JazzFruit v rámci festivalu Mladí ladí jazz a v českém kole mezinárodní soutěže Jazz Prix. Na kontě mají debutové album Polyorama a EP Vulpea Lunatică, které poskytli na svém Bandcampu volně ke stažení. Uskupení založila v roce 2009 skladatelka Eliška Vidomus, která je autorkou repertoáru – její skladby obvykle stojí na výrazných basových groovech a zpěvných melodiích. Fanfán Tulipán vystoupil na festivalech Bohemia Jazzfest, Jazz an der Donau, Jazz Goes To Town, Bratislavské jazzové dni, na bulharském Bansko Jazz Festu a na rumunském festivalu Sound Czech.