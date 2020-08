Venku a akusticky: Desafinado duo

Kytarista ze Sicílie a zpěvačka z Moldávie – duo, které přinese do Café mezinárodní nádech a horké rytmy rockabilly, jazzu, blues a bossa-nova.

An international vibrant acoustic duo with a wide range repertoire from rockabilly, jazz, blues to bossa-nova. .

Hrají venku za každého počasí a roztančí Vás!