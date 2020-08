J. Mysliveček — Sinfonia | opera Ezio

W. A. Mozart — E Susanna non vien | recitativo & aria, opera Le Nozze di Figaro

J. Mysliveček — Ouverture no. 2 A dur

W. A. Mozart — Bella mia fiamma, addio K. 528

J. Mysliveček — Nacqui agli affani | aria di Cleonice, opera Demetrio

W. A. Mozart — Sinfonia no. 41 C dur Jupiter

Karina Gauvin | soprán

V době, kdy se mladý W. A. Mozart snažil uplatnit na italských operních scénách, byl Josef Mysliveček oslavovanou celebritou italské opery seria. Mozart si velmi vážil umění českého mistra a jejich přátelství vytrvalo i v době, kdy Myslivečkova hvězda začala strmě upadat. V té době Mozart ještě netušil, že největší úspěchy nezažije v Itálii, ale v Praze — rodném městě Josefa Myslivečka, kterého považoval za svého krajana.