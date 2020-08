František Uhlíř: Story of My Life

František Uhlíř – česká jazzová legenda, kontrabasista a skladatel, který slaví letos 70 let, si dal ke svému jubileu neobvyklý hudební dárek, kterým by chtěl potěšit nejen sebe, ale hlavně posluchače a fanoušky jazzové hudby. Složil a nahrál suitu Story of My Life – Příběh mého života, ve které hraje klíčovou úlohu právě číslo sedm z jeho sedmdesátky. Kromě Prologu tvoří Suitu ještě dalších sedm hudebních částí, které popisují jeho životní a hudební cestu a které jsem napsal přímo na tělo sedmi skvělým jazzovým hráčům. Jednotlivé hudební věty jsou doplněny fotografiemi, které dokumentují můj život.