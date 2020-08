Za zvířaty našeho dvora

Zveme vás na nedělní prohlídku naší farmy. Podíváte se za našimi zvířaty, některá nakrmíte, jiná pohladíte. Dozvíte se co děláme pro to, aby se jim u nás žilo co nejlépe.

Sejdeme se ve 14:00 na Infocentru Toulcova dvora.

Akce bude probíhat venku.

