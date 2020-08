Divadlo Tineola: Jak spolu stromy mluví

Neviditelný svět kořenů stromů a hub. Snivý pohled pod povrch lesa. Příběh malé i velké Suzanne – holčička sní, vědkyně experimentuje a stromy mluví. Celý les je spolupracující systém.

Divadlo Tineola se pokusilo zachytit děje z lesního nanosvěta a vybrali to, co je nejvíc zaujalo.

Obrazy maluje na scéně malířka na iPadu. Vrství se, odhalují, stírají, překrývají a promítají se na herce a ploché loutky. Vše se vědomě vyhýbá všemu, co připomíná film.

Pro velké i malé diváky. Pro rodiny.