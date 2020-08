Soirée‌ ‌v‌ ‌MeetFactory

Soirée, letní večírek rezidencí a galerií, nebude chybět ani letos. Ve čtvrtek 13. 8. na návštěvníky čeká workshop, filmy, performance, komentovaná prohlídka, otevřené ateliéry, především se ale mohou setkat a seznámit se současnými rezidentkami a rezidenty MeetFactory, kurátory rezidenčního programu a kurátorkami galerií, a poznat tak aktuální dění v továrně.

Už třetím rokem proběhne v MeetFactory letní večírek rezidencí a galerií Soirée. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát je cílem představit aktuální dění výtvarných dramaturgií smíchovské továrny - rezidenčního programu, pod kterým jsou kurátorsky podepsaní Lucia Kvočáková a Piotr Sikora, a obou galerií, jejichž program připravují kurátorky Tereza Jindrová a Eva Riebová.

Line-up

18:00 Love the way you move: Clubdance edition - workshop clubbingu s Natalii Vackovou (organizuje rezidentka Kateřina Konvalinová) - studio č. 21

18:00–23:00 promítání filmů Economy of Love a Nocturnal Gardening z trilogie Night Soil Melanie Bonajo (loop) - Velký sál

19:00–19:45 přednáška Elsy Šebkové o peyotlu

19:00–23:00 otevřené ateliéry - 1. patro

20:00 komentovaná prohlídka rezidenčního patra - 1. patro

21:00 performance uměleckého dua StonyTellers (Tania Nikulina a Jana Mikle) - dvorek

21:30 performance Liquid leveling (Isabela Grosseová & Jesper Alvaer)

22:00 Blood Pact - foyer