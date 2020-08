Snížené vstupné do Uměleckoprůmyslového musea

Speciální zvýhodněné vstupné platí od 12. 5. do 31. 8. 2020 k jednorázovému vstupu do tří pražských poboček: na všechny výstavy v hlavní budově, Expozice Český kubismus a Galerie Josefa Sudka.

Snížené vstupné ve všech objektech

studenti 15 – 26 let, důchodci nad 65 let, držitelé karet ISIC, ITIC, GO 25, IYTYC, členové KPVV, Syndikátu výtvarných umělců, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP, AVP

Vstup zdarma do všech objektů

Děti do 15 let, pedagogický doprovod školních skupin, držitelé členských legitimací AMG (Asociace muzeí a galerií), držitelé karty ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), členové Uměleckohistorické společnosti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (s doprovodem), držitelé čestné vstupenky (jednorázový vstup pro dvě osoby), zaměstnanci resortu MK ČR po předložení zaměstnaneckého průkazu s platným označením, průvodci skupin nad 10 osob a každý desátý člen skupiny, studenti výtvarných uměleckých škol a uměnovědných oborů.

Školní skupiny (školy akreditované v síti MŠMT ČR)

ZŠ, SŠ, VŠ 30 Kč za žáka od 15 let, pedagogický doprovod zdarma

Přednášky

50 Kč / osoba

Komentované prohlídky pro veřejnost

v předem vypsaných termínech, výklad zdarma k platné vstupence na výstavu, pokud není uvedeno jinak

Komentované prohlídky na objednávku

školní skupiny příplatek za výklad: 400 Kč (v českém jazyce), 600 Kč (v cizím jazyce, aj, fr, nj, ru)

na objednávku na havlova@upm.cz, tel. 776 623 016 (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

ostatní skupiny příplatek za výklad: 500 Kč (v českém jazyce), 700 Kč (v cizím jazyce, aj, fr, nj, ru)

na objednávku na objednavky@upm.cz, tel. 776 623 016 (nejpozději týden předem v pracovních dnech)