Martin Brunner Band

Kapelu tvoří muzikanti, kteří patří ke skvělým osobnostem naší hudební scény: Tomáš Fuchs (spolupracuje s Janou Kirschner), Rasťo Uhrík (Vertigo, Lanugo), Roman Vícha (Muff, Ewa Farna). Repertoár kapely tvoří skladby Martina Brunnera, které ale nechávají prostor kreativitě jeho spoluhráčům a každý se tak rovnocenně podílí na jejich výsledné podobě i celkovém zvuku kapely. Nové album s názvem Levels of Life vyšlo v roce 2019 na renomovaném labelu Animal Music. I když hudba stále patří do kategorie jazz, přiznává svoji úctu ke klasickému rocku a fúzím rocku s jazzem, aniž by ztrácela cokoli ze své autentičnosti a progresivnosti.