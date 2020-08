Tomáš Hobzek Quartet

Originální a tvůrčí kapela bubeníka Tomáše Hobzeka hraje strhující moderní jazz s prvky avantgardní a experimentální hudby. V kořenech tvorby vychází ze svých vzorů, jakými jsou Miles Davis nebo Wayne Shorter. Do repertoáru autorsky přispívá celá sestava, vlastní skladby vynikají melodičností a dávají prostor pro další přetváření a komponování přímo na koncertním pódiu. Kvartet, spojující dohromady přední české jazzové hudebníky, prezentuje autorskou tvorbu z alba Stick It Out, které vyšlo u prestižního vydavatelství Animal Music. O hudbě kapely napsal Petr Svoboda na webu Českého rozhlasu Vltava, že jde o „kompozičně poutavý, energeticky nadupaný a bravurně podaný moderní jazz“.