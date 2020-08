Letní kino - Obecná škola

Legendární snímek Jana Svěráka podle scénáře Zdeňka Svěráka nás připraví na počátek školního roku. Vydáme se (mnozí z náš již poněkolikáté) do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy. Po tom, co se zblázní učitelka, která u dětí neměla autoritu, přijde do třídy Igor Hnízdo. Chodí ve vojenské uniformě, na opasku má opravdovou pistoli a zavede ve třídě tuhý režim, jehož součástí jsou velmi svižná rákoska a poutavá vyprávění o válečných zážitcích.

Film z roku 1991 si vysloužil nominaci na Oscara a patří ke klasikám české kinematografie. Pokud jste ho ještě neviděl, měli byste. Pokud ano, zopakujte si ho!