Imunita z pohledu psychosomatiky

Tělo a duše a vztah mezi nimi. Existují zákonitosti, o kterých v běžném životě neuvažujeme. A přece nám zásadním způsobem ovlivňují život. Jsou dostupné každému z nás bez ohledu na naše vzdělání. K jejich přijetí vede ochota chápat svět i sebe samé v širších souvislostech. A právě tuto možnost nám nabízí psychosomatika. Psychosomatika jako způsob myšlení, jak zacházet se svým zdravím a jak porozumět svým nemocem.

Do světa psychosomatiky nás uvede lékařka Helena Máslová. MUDr. Helena Máslová poutavě vyprávět o tom: – co je a co není psychosomatika – jak nás ovlivňují vztahy a prostředí ve kterém žijeme – co je důležité pro udržení našeho zdraví – kdo je psychosomatický pacient – jak se pracuje s klienty v psychosomatické ordinaci Po přednášce je připravená diskuse. MUDr. Helena Máslová je lékařka, která se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Je členkou České lékařské komory. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.