Return of Music Masters to Smetana Hall

G. Bizet – Overture from the Opera „Carmen“

A. Dvořák – Rusalka´s aria (from the Opera „Rusalka“)

A. Dvořák – Slavonic Dance No. 8

A. Dvořák – Biblical song No. 4

B. Smetana – My Country „The Moldau“

G. Rossini – Una voce poco fa (from the Opera „The Barber of Seville“)

A. Vivaldi – Four Seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)

soprano: Anna Dolejší

dirigent: Jaroslav Vodňanský

Duration of concert is 65 minutes without intermission.