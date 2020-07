Úniková hra Zrcadla Magie

Zachraňte magii! Kouzla téměř úplně zmizela z našeho světa. To proto, že všechna byla odhalena a všechny magické objekty byly nalezeny a shromážděny tajnou organizací – Ligou stínů. Po celá staletí horečně pracovali na získání všech magických předmětů do svého vlastnictví jen proto, aby rostla jejich moc a vliv! Váš tým je součástí skupiny aktivistů „Free Magic!“.

Vaším úkolem je proniknout do tajné skrýše Ligy stínů a ukrást legendární magický předmět nazvaný Arcanum. Nikdo přesně neví, jak vypadá a jaké schopnosti má, ale proroctví říká, že může znovu uvolnit veškerou magii zpět pro všechny! Nicméně rituál uvolnění magie je možné provést pouze během jedné hodiny každých 250 let, když nastane správná konstelace hvězd. Ta se právě blíží. Pospěšte! Pokud vám dojde čas, magie bude ztracena další stovky let.