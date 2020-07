POPOVÁ LEGENDA 80. LET THOMAS ANDERS & MODERN TALKING BAND VYSTOUPÍ 22. ŘÍJNA V OSTRAVSKÉ AULE GONG A 24. ŘÍJNA 2020 V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN. NEBUDOU CHYBĚT NEJVĚTŠÍ HITY DISCO LEGENDY OSMDESÁTÝCH LET, JAKO YOU ARE MY HEART, YOU ARE MY SOUL, CHERI CHERI LADY, BROTHER LUIE.