Sunday Vibes | Melodic, Progressive, Deep & Chill Beach Party

Neděle odpoledne a nevíš co dělat? Co takhle si zajít někam, kde hraje příjemná muzika v setech našich nejlepších DJs při západu slunce a kolem tebe je skvělá parta lidí? To přesně je Sunday Vibes ve Žlutých.

O 4 hodiny maximální pohody za rytmu Melodic, Progressive, Deep, Chill hudby se postarají DJs:

DJ LADIDA

ReOrder pres. RRDR (SK)

Tokátko

Thomas Verden

Vstupné v předprodeji za 150 Kč (více info v události na FB), na místě za 200 kč.

Limitovaná kapacita 300 lidí