God Is An Astronaut v Praze

V rámci výročního turné k desce All Is Violent, All Is Bright (2005) se do Prahy vrací irská legenda postrocku God Is An Astronaut. Zatím posledním jejich albem je dva roky stará nahrávka Epitaph, kterou představili i před dvěma lety v Praze nebo na loňském Rock for People. Deska, odkazující k rodinné tragédii, se vyznačovala melancholičností a zármutkem.

Vzhledem k odkazu turné na All Is Violent, All Is Bright můžeme očekávat nadupanou show plnou vizuálních efektů a ohromujícího zvuku kytarových stěn. Album zachytilo fantazie undergroundové mládeže a získalo kapele celosvětovou proslulost. Kapela navíc poprvé odehraje celé album od začátku do konce.