Divadlo PETKA: Rande. Jako vážně?

Zbrusu nový muzikál v podání mladých a ještě mladších herců.

Všechny holky sní o svém princi, který si pro ni přijede na bílém koni, nebo lépe ve voze s 200+ koňmi. Každý večer sní o tom dokonalém klukovi, který ji pozve na ještě dokonalejší rande.

Jenomže: co když se to doopravdy stane? Co když ji fakt někdo pozve? A hlavně - co když vlastně ani neví, kdo to je?

Momenty nejistoty, napětí, ale i radosti a lásky zachycuje náš muzikál v podání mladých hereček a herců.

Tak nás přijďte podpořit!