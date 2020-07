Plumber nights - Jablkoň

S láskou k řemeslu, s láskou k umění. -> 1977 <- To je dávno. To je rok, kdy byla založena kapela Jablkoň. To nejlepší spojení folku, rocku, jazzu a vážné hudby. Kapela s tradicí, která je ale zároveň stále populární, aktuální, zas a znova nová. Kdo Jablkoň znáte, jistě si nemůžete nechat ujít koncert pod širým nebem s kulisou kouzelné Pražské tržnice.

Vy, kteří Jablkoň neznáte, je koncert v rámci Plumber nights na Burze ta nejlepší příležitost se zamilovat. Koncept Plumber nights vznikl symbiózou instalatérské firmy Kotmel instalatéři s.r.o. s kulturní zahrádkou Burza #4. Řemeslo má zlaté dno. A kultura musí být dotována. Zvlášť po koroně. Kotmel Instalatéři s.r.o. už několik let podporují neziskové festivaly Festival Deziluze a Festival HABROVKA. Letos financovala vznik exkluzivní Toilet Gallery v Pražské tržnici. Nyní Vám přináší koncerty pod širým nebem.