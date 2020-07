Žonglování na Střeše

Přijďte si zažonglovat na Střechu. Pojďte společně vyhodit do vzduchu co nejvíce věcí. Bude to velká pecka. Žongléři od nás dostanou občerstvení zdarma. Dále vás budou po celé odpoledne artistky z Cirkusu LeGrandoučit, jak si vyrobit vlastní žonglovací míčky a předvedou, jak roztočit talíř na tyčce. Balanc, soustředění a zábava. Možná samy předvedou něco ze svého cirkusového umění. Děti vítány.