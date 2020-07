Bubliny na Střeše: Prosecco párty

Zcela výjimečně bude Střecha Lucerny otevřena ve čtvrtek, a to z důvodů Prosecco party. Přijďte se odreagovat po náročném dni a zároveň se naladit na nadcházející víkend. Vezměte s sebou kamarádky, kamarády, sourozence, rodiče a pojďte posedět a rozebrat u lahví Prosecca to nejdůležitější ze svých životů. A víme, že témat k probrání budete mít hodně, proto prodlužujeme otevírací dobu až do 23:00. Co budeme pít? Hlavně Prosecco, doplníme vám konkrétní nabídku, ještě dolaďujeme, ale nebojte bude fajn za rozumnou cenu. Vstupné na vyhlídkové střechy Lucerny je 150 Kč, v ceně je sklenička Prosecca jako welcome drink.