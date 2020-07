Nucená pauza AoW kvůli pandemii koronaviru končí a je na čase vrátit zpět wrestlingové akce do Prahy. Jedna taková se už blíží, je doslova za obzorem - 3. října přichází AoW: Horizons! Promotérská organizace Art of Wrestling korunovala na lednové pražské akci úplně nového šampiona, kterým se stal velezkušený "Bad Bones" John Klinger. Původně se měl s titulem prezentovat po Evropě a především se představit na Slovensku, ale všechno se to muselo ze známých důvodů změnit. Proto bude jeho první obhajoba právě tady na Horizons!

AoW se může konečně vrátit zpět tam, kde už je léta domov pro tuto společnost - do AoW Arény, neboli KD Krakov. Právě tady si náš osobitý cirkus získal svoje pravidelné návštěvníky, kteří se rádi nechají pohlcovat dějem.

Do wrestlingu patří zábava, intenzita, akrobacie, bizarnosti, komediální prvky, divadlo, velká interakce s publikem a maximální blízkost. Mezi ringem a sezením totiž není žádná bariéra a tradičně velmi rychle vyprodaná první řada je od ringu vzdálená zhruba pouhý metr.

Hlavní doménou AoW Shows jsou fanoušci, kteří se stávají součástí představení a svojí výjimečnou interakcí vytvářejí jedinečnou atmosféru, jakou si pokaždé pochvalují i samotní vystupující zápasníci. Právě i díky nim nikdy nevíte, co se může na akcích Art of Wrestling přihodit, jak už se mnozí mohli v posledních letech přesvědčit.

AoW se současně zaměřuje na hledání nových zajímavých talentů po Evropě a za svoji historii byla také místem pro jména, která se později prosadila v zahraničních velkých společnostech, např. historický druhý šampion AoW, Bad Bones, "Alpha Female" Jazzy Gabert, Oliver Carter, Killer Kelly, Lucky Kid a další.