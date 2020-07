Kulturní večer: Brazílie

Každý měsíc se na kulturních večerech v Centru demokratického vzdělávání můžete podívat do vybrané země světa a poznat ji očima místních. V červenci vás s naším hostem Brunem zveme do Brazílie! Choreograf a tanečník Bruno žije v Praze již mnoho let a vede zde kurzy kreativního fotbalu pro děti. Seznámí vás se svým příběhem a s tím, jaké je to mít česko-brazilskou rodinu. Vyprávět bude o brazilské kultuře, kuchyni a přírodních krásách země. Jako rodák z Ria bude povídat o karnevalu, fotbalu, hudbě a tanci jako nedílné součásti každodenního života lidí. Návštěvníci večera budou mít možnost ochutnat nápoj z brazilské guarany, tohoto tropického ovoce z Amazonie s povzbuzujícím účinkem. Akce se koná ve středu 22. 7. od 17.30 a bude probíhat v angličtině. Vstup je zdarma. Přihlášení nutné na sarka@demokraticke-vzdelavani.cz