Veronika Gabrielová / Pillow Talks

Veronika Gabrielová (nar. 1992), absolvovala v l. 2012-2018 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Malba IV, Škola prof. Martina Mainera; ateliér Kresby, Škola Jiřího Petrboka). Patří mezi ty šťastné mladé autorky, kterým se daří nalézat přímou souvislost mezi tématy, jimž se věnuje, a výrazovými prostředky, kterými je vizuálně podchycuje.

Právě tato živá, bezprostřední vazba propojující vizi a záměr se způsoby jejich „materializace“ je charakteristická pro dílo zprostředkovávající konkrétní generační společenské fenomény spojené s projevy vědomí a nevědomí navázanými na způsoby komunikace a jejich nástroje. Autorka jako by se ptala: Jak dnes adekvátně zaznamenat, zformulovat a předat emoce tak, aby to nebylo trapné? A není vlastně trapné mít dnes vůbec nějaké emoce? Není nutné je šifrovat a skrývat? A proč vlastně? Gabrielová intuitivně hledá způsob, jak se vyrovnat s touto frustrující zkušeností (sociální mimikry) přítomnou v post-mediální a post-internetové společnosti, jež do svého kolektivního vědomí integruje virtualitu jako svého druhu umělý somnambulní stav apatie a nerozhodnosti.