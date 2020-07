Růžové léto ve svatováclavské vinici – pokračuje!

Protože se vám to líbilo, plníme slib a přidáváme! Víkend 18. a 19. července od 12.00 – 18.00 opět s růžovým vínem ve Svatováclavské vinici. Je to dobrá zpráva pro ty, kteří litovali, že minule nemohli, protože byli na dovolené. Aby se na každého dostalo, prodlužujeme akci opět na dva dny. Sledujte nás! Přijďte si užít romantickou atmosféru spojenou s růžovým vínem a s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu. Méně je někdy více!

Populární degustace růžových vín se kvůli nařízeným omezením koná v komornější podobě. Neplatíte vstupné, pouze zaplatíte za víno. Hort, Michlovský, Regina Coeli, Kraus: jména zúčastněných vinařství jsou zárukou, že dostanete to nejlepší, co se u nás v růžovém víně objeví. Degustovat se bude na nejvyšším bodě vinice s nejkrásnějším výhledem na Prahu. Místo konání je lehce dostupné jak metrem, tak tramvají. Od stanice Malostranská je to jen pár minut na vinici. Vstupy: od Černé věže (hlavní výstup z Pražského hradu) horní brána do vinice

Vstupné: ZDARMA