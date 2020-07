Vídím koho co Vidím koho co Vidím koho co

Studenti Ateliéru vizuální komunikace představují své fotografie z doby karantény. Každodenní život v době karantény, reflexe společnosti a jedinečné období, se kterým každý pracuje po svém. To jsou jen některá z témat, která ztvárňují ve svých fotografiích studenti Ateliéru vizuální komunikace. Výstava představuje vizuální koláž sloužící k vyjádření určité doby, ve které se naše společnost ocitla. Svou práci představí autoři Milan Arnošt, Jiří Kocián, Jitka Kozáková, Matěj Koudelka, Barbora Nosková, Tereza Veselá, a Šárka Zavadilová. Přestože se od sebe výrazně odlišují svou vizualitou a tvůrčími přístupy, spojuje je právě silné vyjádření pocitů či nálad, které často přesahují jedince a dotýkají se celé společnosti. Příběhy se prolínají od čistě dokumentární tvorby přes módní a portrétní fotografie až po jasně konceptuální projekty založené na principech apropriace. Společným jmenovatelem pro všechny je zkoumání hranic ve fotografickém prostoru a zároveň hledání nového vyjádření v médiu vizuální komunikace. Kde jsou hranice umění a fotografie a jestli vůbec ještě nějaké jsou, i tyto otázky si klade výstava, která reflektuje téma nejen samotnými díly, ale i způsobem své instalace.

