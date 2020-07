Fall From Everest + Velkatlusta0 + Lighthouse Keeper

Řev, pot, slzy, naléhavé kytary a neutuchající energie! Fall From Everest přesouvají zrušený koncert ze 13.3.2020 v klubu Varšava do Divadla Archa. Pražský corový underground doposud nezažil vznešenější koncert než ten, kterého budete svědky 31. července. Syrový a energický projev pražské čtveřice dostane zcela nový rozměr. Pozvání na nové datum potvrdil i Lukáš Sochor alias Velkatlusta0, dalším hostem akce je kapela Lighthouse Keeper. Všechny vstupenky zakoupené do Varšavy zůstávají v platnosti.